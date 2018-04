Une école de cirque à Delson

Crédit photo : Gracieuseté

Depuis septembre 2017, le public peut s’initier aux arts du cirque au Centre sportif de Delson avec l’arrivée de Station Cirque qui a débuté ses activités d’enseignement.

L’école offre des cours de cirque aérien (tissu, trapèze, cerceau) et au sol (équilibre, main à main, acrobaties), tant à Delson qu’ailleurs sur la Rive-Sud de Montréal. Des ateliers ponctuels sont aussi proposés dans la province.

Les enfants constituent la presque totalité des élèves. Est-ce difficile de freiner une hardiesse naturelle qui les habitent?

«Chaque jeune a sa personnalité. Certains sont téméraires et d’autres doivent vaincre leur peur et apprivoiser les appareils à leur rythme. Nous avons eu de magnifiques exemples de jeunes qui ont acquis de la confiance en soi et de l’assurance en présentant leur numéro devant public lors de notre spectacle le 6 avril», constate la fondatrice de Station Cirque Emmanuelle Balmori, diplômée en enseignement de l’École nationale de cirque de Montréal.

«Notre mission est d’offrir au plus grand nombre la possibilité de découvrir et de pratiquer les arts du cirque dans un contexte récréatif ou parascolaire.» – Emmanuelle Balmori, fondatrice de Station Cirque

La Laprairienne indique que l’apprentissage des arts du cirque n’est pas plus à risque que la pratique de la gymnastique, du patinage artistique ou du hockey.

«Nos intervenants enseignent les habiletés aux participants en respectant les limites de chacun et en considérant la gestion du risque de façon stricte en tout temps. Le cirque est non-compétitif et inclusif. Chacun peut trouver une discipline circassienne dans laquelle il peut se développer. Si un élève n’est pas à l’aise en aérien par exemple, nous pouvons le diriger vers d’autres disciplines au sol», dit-elle.

Elle ajoute que Station Cirque est en train de développer des programmes de formation qui pourront mener aux concours d’entrée de l’une des deux écoles de formation professionnelle en cirque au Québec.

Projet

Âgée de 45 ans, un âge «respectable» pour un artiste de la scène, et se considérant en pleine forme, Mme Balmori a l’intention de poursuivre ses spectacles tout en se consacrant à sa nouvelle école.

«J’ai encore le feu sacré, je n’ai pas de raison d’arrêter la performance! La vie de tournée complique la conciliation travail-famille, alors je n’ai pas d’enfants. Je transmets plutôt mes connaissances en cirque à mes élèves, mes enfants», poursuit-elle.

Spectacle sur demande

Station Cirque offre des cours parascolaires à l’école primaire Marie Gibeau à Longueuil et souhaite étendre ses activités à d’autres institutions d’enseignement primaire et secondaire de la région. L’entreprise peut, sur demande, effectuer des prestations pour divers événements récréatifs.

«Nous donnons aussi des ateliers comme ce fut le cas pour la finale provinciale de Secondaire en spectacle en juin 2017», ajoute-t-elle.

Station Cirque sera présente cette année dans divers événements estivaux à Candiac, Delson et La Prairie.

Reconnue

Emmanuelle Balmori, originaire de Candiac, est fière de souligner que Station Cirque a été récemment accrédité par l’organisme En Piste, le regroupement national des arts du cirque. Cette association a pour mission de promouvoir les arts du cirque auprès du public, des diffuseurs et des instances gouvernementales.

«Nous avons rejoint les grands acteurs de la communauté circassienne canadienne tels que le Cirque du Soleil et l’École nationale de cirque de Montréal. Concrètement, notre adhésion assure la qualité de notre projet éducatif et sa reconnaissance par nos pairs», souligne la femme d’affaires.

