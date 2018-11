Jonathan Bussière remis en liberté sous conditions

Crédit photo : le Reflet - Archives - Andrew Clark

La juge Marie-Chantal Doucet de la Cour du Québec ne s’est pas opposée à la remise en liberté de l’ex-entraîneur de hockey Jonathan Bussière, accusé de crimes sexuels perpétrés à l’endroit d’une personne mineure, lundi après-midi au Palais de justice de Valleyfield.

L’homme âgé de 33 ans, qui était incarcéré au Centre de détention Parthenais à Montréal depuis son arrestation survenue le mercredi 7 novembre à Châteauguay, devra tout de même respecter plusieurs conditions imposées par le magistrat.

L’ex-entraîneur des Grenadiers de Châteauguay midget AAA devra s’inscrire à une thérapie pour adultes présentant une déviance sexuelle d’ici 15 jours. De plus, il lui sera interdit de communiquer avec la victime alléguée, de déménager de son domicile permanent à Beauharnois, de se trouver seul en présence de personnes âgées de moins de 16 ans, d’utiliser les médias sociaux ou tout réseau Internet, de se rendre dans un parc ou une zone publique et de fréquenter une école, un centre communautaire, un aréna ou une garderie.

L’accusé ne pourra consommer aucune boisson alcoolisée et il aura une interdiction de se trouver seul en compagnie de son fils âgé de 11 ans jusqu’à nouvel ordre.

Représenté en Défense par Me Claude Rouleau, Jonathan Bussière sera de retour devant le tribunal le 14 janvier 2019 pour faire face à 5 chefs d’accusation en lien avec des gestes à caractère sexuel qu’il aurait commis envers un adolescent âgé de 14 ans.

Me Marianne Tremblay agit comme procureure du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Lundi, Me Tremblay a dévoilé dans sa plaidoirie une partie de la preuve déposée contre l’accusé.

La juge a justifié sa décision de ne pas s’opposer à la remise en liberté de Jonathan Bussière en évoquant qu’elle avait les garanties suffisantes que l’accusé ne représente pas un danger pour l’ordre public. «Malgré les preuves accablantes, je dois prendre une décision rationnelle qui ne repose pas sur l’émotivité», a exprimé la juge Marie-Chantal Doucet. Un avis de non-publication a été émis en rapport avec les faits entourant cette affaire.

Dans une autre cause, Jonathan Bussière devra comparaître en Cour le vendredi 30 novembre afin de subir son procès relativement à la conduite d’un véhicule avec les capacités affaiblies.

Les Grenadiers de Châteauguay midget AAA ont démis Jonathan Bussière de ses fonctions d’entraîneur-chef de l’équipe à la suite de sa mise en accusation, mercredi dernier. Son successeur, Eric Lecompte, a été nommé officiellement à ce poste le 12 novembre après avoir dirigé la formation châteauguoise le week-end dernier.

