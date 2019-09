La rivière de la Tortue presque 20 fois plus polluée que d’autres cours d’eau au Canada

Les déchets s’accumulaient dans la rivière de la Tortue à la hauteur de Saint-Mathieu et de Saint-Constant. À un tel point que la moyenne des déchets recueillis par les bénévoles est presque 20 fois supérieure à la moyenne au Canada.

À lire aussi:

Une motoneige et des traverses de chemin de fer dans la rivière

«Les résultats sont hors norme, confirme Gina Philie, secrétaire pour l’organisme la Vigile verte qui coordonne les opérations de nettoyage dans la région. C’est environ 575 kg par km comparativement à 30 kg par km pour la moyenne canadienne en 2019, selon WWF du Grand nettoyage des rivages canadiens.»

Il a fallu 4 ans aux bénévoles pour nettoyer le tronçon de la rivière de la Tortue en amont sur le territoire de Saint-Mathieu et 5 ans pour celui de Saint-Constant.

«De 2014 à 2019, 100 bénévoles ont effectué 18 nettoyages sur 25 km dans cette rivière pour aboutir à un total de plus de 14 tonnes de matières résiduelles retirées», poursuit-elle

La collecte totalise 179 sacs de déchets, sans compter les matières surdimensionnées et le plastique et verre recyclé, ainsi que 331 pneus valorisés et 7 572 kg de métal recyclés.

Le dernier nettoyage sur le tronçon de Saint-Constant a été effectué le 7 septembre.

«L’ensemble des déchets historiques ont été retirés juste à temps pour le 100e anniversaire de Saint-Mathieu (en 2017) et le 275e anniversaire de Saint-Constant (en 2019)», indique Mme Philie.

Le projet de remise en état du cours d’eau sera soumis au prix Conscientia 2019 du Conseil régional de l’environnement de la Montérégie.

Des plongeurs ?

La Vigile verte poursuit le nettoyage de la rivière de la Tortue à la hauteur de Delson et de Candiac. Dans la première ville, les bénévoles ont commencé en août.

Comme à Saint-Mathieu et Saint-Constant, l’organisme se donne un maximum de 5 ans pour mener le nettoyage à terme. Celui-ci dépendra «de la complexité à sortir des déchets, du niveau de pollution et de la profondeur du cours d’eau», explique Mme Philie.

La bénévole n’écarte pas la possibilité que la technique et la logistique changent. Par exemple, l’organisme pourrait tenter la pêche de déchets à l’aimant comme en Europe ou recourir à des plongeurs pour ramener les pneus à la surface «plus qu’on approche de l’embouchure du Saint-Laurent», dit-elle.