Lettre ouverte : tolérance zéro envers le racisme

En réponse à la lettre ouverte Victime de racisme lors d’un match de soccer, publié dans notre édition imprimée du 29 août.

L’Association du Club de soccer de La Prairie (CSPL), de Saint-Constant (ASSC) et du Roussillon (CSR) aimeraient féliciter l’initiative d’Amorella Langa et l’appuyer.

Le CSLP, l’ASSC et le CSR ont tous trois un code de conduite clair à ce sujet. Une tolérance zéro envers le harcèlement et le racisme est appliquée. Nous trouvons plus que malheureuse la situation dans laquelle le jeune garçon s’est retrouvé le 14 août dernier.

Nous voulons vous assurer que nous avons tous collaboré pour éclaircir la situation et tout mis en œuvre pour la régler. Nous continuerons à déployer nos efforts pour contrer ce genre de comportement dans le futur, souhaitant que ceci ne se reproduise plus.

Le plus important ici, c’est que nos jeunes du Roussillon puissent pratiquer leur sport dans la joie et le plaisir.

Luc Haineault, président du Club de soccer La Prairie

Jocelyn Vachet, président de l’Association de soccer Saint-Constant

Alexandre Leclerc,président du Club de Soccer Roussillon