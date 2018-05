Maladie de Lyme : Sainte-Catherine et La Prairie sont à risque élevé

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Les municipalités de Sainte-Catherine et de La Prairie figurent parmi les villes de la Montérégie où les risques d’exposition aux tiques demeurent les plus élevés. En 2016, les deux villes avaient obtenu respectivement la mention de «risque possible» et «risque faible».

Ces informations découlent de la Direction de la Santé publique de la Montérégie de juillet 2017.

Pour les municipalités de Delson, Candiac, Saint-Philippe, Saint-Mathieu et Saint-Constant, le niveau de risque est considéré moyen.

La maladie de Lyme est causée par une bactérie qui se transmet par la piqûre d’une tique infectée. Elle peut entraîner de graves conséquences telles que des problèmes cardiaques, de l’arthrite ou des atteintes au système nerveux si elle n’est pas traitée à temps, selon le site Portail Santé Montérégie du gouvernement du Québec.

Les tiques se trouvent principalement dans les forêts, les boisés et les hautes herbes. Selon la Ville de Sainte-Catherine qui cite la Direction de la santé publique de la Montérégie, certaines précautions doivent être prises.

– Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas, et appliquer un chasse-moustique contenant du DEET ou de l’icaridine;

– Prendre une douche dès le retour à la maison;

– Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le plus rapidement possible. Le risque de transmission de la maladie est très faible si la tique est retirée en moins de 24 heures;

– Appeler Info-Santé au 811 si vous avez été piqué par une tique.

– Consulter un médecin si vous présentez des symptômes (rougeur sur la peau mesurant au moins 5 cm, fièvre, maux de tête, fatigue) dans les 30 jours suivant une piqûre de tique. Les antibiotiques sont efficaces pour traiter la maladie;

– Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en tondant la pelouse régulièrement, en ramassant les feuilles et les débris, et en créant une bande de paillis ou de gravier entre les aires d’activités et de jeux et les zones boisées.