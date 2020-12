OCTOBRE 2020 : La MRC de Roussillon est passée au niveau d’alerte maximale

Le 1er octobre, la MRC de Roussillon est passée en zone rouge pour 28 jours. Les restaurants, bars, salles de spectacle et gyms ont fermé leurs portes, tandis que les rassemblements intérieurs et extérieurs ont été interdits.

Quelques jours plus tard, une éclosion de COVID-19 s’est manifestée au Centre de la petite enfance La mère Schtroumph, à Saint-Constant, qui a fermé ses portes. Au départ, 6 employés étaient infectés. Deux semaines plus tard, c’est un total de 9 employés, 2 enfants et 2 parents qui en étaient atteints.

À la mi-octobre, une autre garderie et 10 établissements scolaires se sont également retrouvés avec un ou plusieurs cas au sein de leur établissement.

Une éclosion est aussi survenue à la Résidence Le Saint-Laurent, à Sainte-Catherine, où un total de 26 personnes ont été testées positives pendant le mois. Deux résidents en sont décédés.

Des commerçants affectés

Des restaurateurs questionnés par Le Reflet ont affirmé que la fermeture forcée des salles à manger faisait mal, mais ne sonnait pas le glas de leurs activités. Le propriétaire du restaurant Jennina Pizzeria à Saint-Constant, Yves Duchemin, a trouvé «décourageant» d’avoir investi des centaines de dollars dans du matériel pour appliquer les règles sanitaires dans son commerce.

«Est-ce que ça valait la peine de le faire pour quelques mois seulement?» s’est-il questionné.

Le 26 octobre, le gouvernement a annoncé que les mesures en zone rouge se poursuivraient jusqu’au 23 novembre, alors que le Québec dénombrait une moyenne quotidienne de 800 à 1000 nouveaux cas.

Gel de taxes

Le 6 octobre, La Prairie a annoncé un gel de taxes foncières pour 2021 «afin de soutenir les citoyens et entrepreneurs en ces temps de pandémie», a-t-elle écrit dans un communiqué. L’augmentation de quelques tarifs a toutefois provoqué une hausse du compet de taxes de 0,4%, a-t-on appris lors de l’adoption du budget, en décembre.

Pour une résidence moyenne se chiffrant à 359 300$, cela représente un montant de 10$ de plus à débourser.