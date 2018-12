Rétrospective de l’année 2018: avril

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Guillaume Latendresse quitte les Riverains

Guillaume Latendresse a annoncé qu’il quittait son poste d’entraîneur-chef du club de hockey midget AAA les Riverains du Collège Charles-Lemoyne pour relever d’autres défis.

L’ancien joueur des Canadiens de Montréal était à la barre de l’équipe de Sainte-Catherine depuis 2014. Celui qui avait joué avec les Riverains lors de son passage dans la Ligue de hockey midget AAA avait parlé d’une décision déchirante, mais mûrement réfléchie lors de l’annonce de son départ. En 168 parties en saison régulière à la tête de l’équipe, il a cumulé 90 victoires et 78 défaites. Les Riverains avaient remporté deux titres de division pendant son mandat d’entraîneur, en 2014-2015 et en 2016-2017.

La direction de l’équipe a indiqué que son successeur allait être l’entraîneur adjoint des Riverains, Danny Groulx, le 9 avril. Ce dernier avait été intronisé au Temple de la renommée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) comme défenseur le plus prolifique de l’histoire de la ligue cinq jours avant sa nomination. En plus d’occuper cette nouvelle fonction, l’ancien Riverain a continué d’être responsable du développement de la structure de hockey intégré du CCL.

Importante saisie de stupéfiants

Les policiers de l’Unité des enquêtes criminelles de la Régie intermunicipale de police Roussillon ont saisi une importante quantité de stupéfiants dans un immeuble à condos de la rue du Grenadier à Saint-Constant au début du mois d’avril. Plus de 2000 comprimés de méthamphétamine, du crack, de la cocaïne, du cannabis et des armes prohibées avaient notamment été saisis.

L’argent pour Marie-Ève Beauchemin-Nadeau

Marie-Ève Beauchemin-Nadeau a remporté une 3e médaille en autant de participations aux Jeux du Commonwealth, le 8 avril, en Australie. L’haltérophile de Candiac est passée bien près d’obtenir une 2e médaille d’or en carrière à cette compétition, mais elle a terminé sur la 2e marche du podium à 1 kg de la 1re place chez les -75 kg. Elle détient toujours le record des Jeux du Commonwealth établi en 2014 avec une charge totale de 250 kg.

Deux médailles pour Sophiane Méthot

La trampoliniste de La Prairie a récolté une médaille d’argent à l’épreuve synchronisée et une médaille de bronze à l’épreuve individuelle à la Coupe Canada, du 20 au 22 avril, à Montréal. L’athlète de 20 ans était fière de sa performance, d’autant plus qu’elle n’arrivait plus à faire ses sauts de départ quelques jours avant la compétition.

Inauguration du siège social de Gravité Média

Plus de 200 invités ont participé au siège social de Gravité Média à Candiac, le 25 avril. Les clients, partenaires et amis de l’entreprise ont pu visiter les nouveaux locaux où se tiennent les activités de l’agence de marketing, de l’atelier d’infographie ainsi que du journal Le Reflet, un des six journaux détenus par Gravité Média.