Saint-Constant vue par…

Dans le cadre du supplément Nouveaux résidents publié dans les éditions du 3 et 10 juillet, le Journal a demandé à des personnalités de la région de lui parler de leur ville.

Noémie Bélanger est une auteure-compositrice-interprète. À l’origine de quatre singles et vidéoclips, elle travaille sur son premier album. L’artiste a participé à divers événements, dont Le relais pour la vie à La Prairie, la Fiesta des cultures à Saint-Rémi et aussi des concerts symphoniques. Noémie anime des ateliers de découverte musicale en plus d’être l’artiste invitée pour interpréter les hymnes nationaux aux matchs des Canadiens et des Alouettes de Montréal.

Pourquoi avez-vous choisi de vivre à Saint-Constant ?

«J’y suis née! Je remercie mes parents pour cet excellent choix! C’est une ville idéale pour grandir et cultiver nos passions.»

Qu’est-ce que vous aimez de votre ville ?

«L’accès aux multiples activités à proximité (patinage artistique, gymnastique, danse et chant) m’a permis de me développer en tant qu’artiste. Aussi, le transport en commun est très efficace pour aller à l’école, à mes rendez-vous professionnels et personnels.»

Quels sont vos coups de cœur de votre ville et sa région ?

«Je remercie la Ville qui me soutient dans mes projets (spectacles, bourse MRC) et qui fait rayonner plusieurs artistes Les sacrés shows, Les soirées festives, la Fête nationale, etc. : c’est un plaisir garanti!»

Quels sont les trésors cachés que vous fréquentez ?

«La Base de pleine air de Saint-Constant est idéal pour faire jogging, du vélo, du patin à roues alignées et patiner sur la patinoire réfrigérée. J’ai encore de beaux souvenirs des Plaisirs d’Hiver organisés par la Ville. Il y a le musée ferroviaire qui est un incontournable! Je vais régulièrement au Quartier Dix30 pour souper, une soirée cinéma et un dessert chez Juliette & Chocolat!»

À lire aussi:

Saint-Mathieu vue par…

Sainte-Catherine vue par…