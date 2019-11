Saint-Philippe prévoit près de 40 projets d’ici 3 ans

La Ville de Saint-Philippe a récemment adopté son programme triennal d’immobilisations (PTI) pour les années 2020, 2021 et 2022. Celui-ci s’élève à plus de 55 M$, dont 11,6 M$ pour l’année 2020, et comporte près de 40 projets répartis dans six secteurs d’activité.

Plusieurs de ces projets sont liés au programme de développement des infrastructures.

Le programme vise notamment la construction d’une nouvelle usine de traitement des eaux usées qui sera située aux limites de la Ville de La Prairie, entre l’autoroute 30 et la route Édouard-VII. Selon les études préliminaires réalisées par la Ville en 2018, les coûts de la future usine sont estimés à 11 M$.

Le programme prévoit également le prolongement, la mise à niveau et la réparation de certaines infrastructures ainsi que la construction d’un pont qui reliera la route Édouard-VII au futur quartier résidentiel qui verra le jour sur le site actuel de traitement des eaux usées.

«L’amélioration des infrastructures ainsi que tous les gestes posés dans la mise en valeur et le développement du territoire de Saint-Philippe auront des retombées positives à plusieurs niveaux, tout en assurant une qualité de services essentiels à la communauté actuelle et future», a mentionné la mairesse Johanne Beaulac.

En déposant son PTI en novembre, la Ville s’assure d’intégrer les projets aux prévisions budgétaires 2020 et de planifier les investissements en phase avec les priorités de la collectivité ainsi qu’avec les ressources financières disponibles.

Cet exercice permet d’évaluer l’incidence financière des projets sur les budgets à venir, d’élaborer un calendrier de réalisation des règlements d’emprunt et des autres besoins de financement.

Autres projets 2020