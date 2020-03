Sainte-Catherine reporte à nouveau le prochain paiement de taxes

Réunis en assemblée extraordinaire, le 23 mars, les élus du conseil municipal de Sainte-Catherine ont reporté de trois semaines de plus le prochain versement du comptes de taxes. Celui-ci sera payable au plus tard le 16 juin.

Ce, «considérant le prolongement de la crise ainsi que l’impact économique de la fermeture des commerces et services non essentiels et afin d’alléger d’autant plus les contrecoups sur nos citoyens», a fait savoir la Ville.

Le deuxième versement était initialement dû le 21 avril. La Ville l’avait repoussé au 26 mai dans le contexte de la COVID-19. Elle ajoute trois semaines de répit de plus.

Les deux autres versement ont aussi été décalés.

3e versement – 15 septembre (initialement prévu le 16 juin)

4e versement – 15 octobre (initialement prévu le 15 septembre)

Assemblées à huit clos

En raison du coronavirus, les assemblées municipales se tiennent aussi à huit clos à Sainte-Catherine. La prochaine aura lieu le 14 avril. L’ordre du jour sera déposé sur le site Web ville.sainte-catherine.qc.ca/seances.

Les citoyens qui souhaitent poser des questions pourront les adresser par courriel à partir du 10 avril, date de la publication de l’ordre du jour, à l’adresse greffe@ville.sainte-catherine.qc.ca.

«Dans les jours suivants, un compte-rendu de la mairesse faisant état des faits saillants de la séance sera diffusé par le biais des plateformes numériques de la Ville, notamment sur le site Web et les médias sociaux», avise la Ville.