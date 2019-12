Top 5 des faits divers les plus lus en 2019

Triste fin pour un Sainte-Catherinois dans un accident de travail

Un jeune homme natif de Sainte-Catherine a connu une fin tragique alors qu’il a été victime d’un accident de travail survenu le 12 novembre, vers 11h45, à Lachute. Nicolas Lauzon, 24 ans, a péri en se retrouvant coincé entre une grue et un morceau de métal lors d’une manipulation de la grue, rapporte la Sûreté du Québec. Les jours suivants, un mouvement de sympathie d’une grande ampleur a déferlé sur les réseaux sociaux. Amis et coéquipiers au dekhockey, un sport qu’il a beaucoup affectionné, ont évoqué leur tristesse en partageant une photo du jeune homme avec l’inscription #JesuisLauzon.

Mouvement d’entraide pour retrouver le fils de René Vézina

Collègue et chroniqueur économique de Gravité Média, René Vézina a vécu des moments extrêmement difficiles en octobre. Son fils Étienne Ducas-Vézina devait revenir au Québec et prendre son vol en partance de Paris, le 7 octobre, mais son père a eu la confirmation qu’il ne se trouvait pas à bord. M. Vézina et sa conjointe ont publié un avis de recherche sur les réseaux sociaux. Celui-ci a été partagé plus de 10 000 fois sur Facebook. Étienne Ducas-Vézina a finalement été retrouvé sain et sauf à Paris, le 11 octobre.

Un individu tente d’embarquer des élèves dans son véhicule en échange d’argent à Saint-Philippe

Un individu aurait abordé des élèves aux abords de l’école primaire des Mousaillons-et-de-la-Traversée, à Saint-Philippe, les invitant à monter dans son véhicule en échange d’argent. L’établissement d’enseignement a envoyé un avis aux parents, le 21 novembre, afin de les prévenir de la situation.

Tentative d’enlèvement au Walmart à Saint-Constant

Une femme dans la vingtaine a été arrêtée après que les policiers soient intervenus pour une possible tentative d’enlèvement d’enfant au Walmart à Saint-Constant le dimanche 15 septembre, vers 15h40. Aucune accusation n’a toutefois été portée contre elle. Questionnée par Le Reflet, Geneviève Boudreault, agente aux relations médiatiques à la Régie, a indiqué qu’elle ne pouvait en dévoiler davantage sur l’événement.

Le corps du Candiacois recherché repêché dans la Voie maritime

La police a annoncé le 27 octobre que le corps de Steven Gingras, porté disparu depuis le 25 octobre, a été retrouvé dans les eaux de la Voie maritime, à la hauteur du pont Brébeuf à Sainte-Catherine. Ce sont les plongeurs de la Sûreté du Québec qui l’ont récupéré.