2020, l’année des infrastructures sportives

Les sportifs seront gâtés en 2020. Plusieurs infrastructures sportives d’envergure verront le jour dans les différentes villes de la MRC de Roussillon.

À Saint-Constant, l’année sera notamment marquée par l’ouverture du Complexe aquatique, dont la construction a débuté en mai. Ce centre d’une valeur de 13,8 M$, dont 8,4 M$ proviennent de subventions, mettra dix corridors à la disposition des nageurs. Le maire Jean-Claude Boyer indiquait en mai que la Ville a des visées sur l’organisation de compétitions provinciales de natation. Un aréna et un complexe multisport seront aussi mis sur pied dans le même secteur.

À Delson, les travaux d’aménagement du parc du Centenaire, dont les coûts s’élèveront à 2,6 M$, devraient se terminer à l’automne. Aménagé en marge des 100 ans de la ville, l’espace vert équivalant à plus de 10 terrains de football alliera nature, culture et histoire. Le site contiendra entre autres un bâtiment d’accueil, une agora pour se reposer, un sentier pédestre de 1,5 km, des stations d’interprétation à vocation culturelle et historique et un mur composé de briques achetées par les citoyens de Delson.

Le complexe multisport annoncé en 2018 par la Ville de Sainte-Catherine devrait voir le jour en 2020. Il s’agit d’un projet de 15 M$ pour lequel la municipalité a obtenu une subvention de 7,5 M$ du gouvernement provincial. Le centre sportif, qui accueillera deux grands plateaux reliés par une entrée commune, des bureaux, des salles multifonctionnelles et administratives, un terrain de soccer intérieur à surface synthétique entouré d’une piste d’entraînement ainsi qu’une palestre pour la gymnastique et le trampoline, est le fruit d’une entente avec le Collège Charles-Lemoyne. Rappelons également que la patinoire du parc Optimiste sera déplacée au RécréoParc cet hiver.

À La Prairie, quelques aménagements sportifs sont également prévus. En plus de reconstruire sa piscine extérieure, la Ville remettra les plans et devis pour la construction d’une deuxième glace à l’aréna. Un terrain de football et de soccer synthétique devrait également être construit, sans oublier la passerelle reliant les villes de Brossard et de La Prairie pour favoriser la mobilité active.

Plusieurs projets se mettront aussi en branle à Candiac. Rappelons que la patinoire réfrigérée couverte au parc Haendel a officiellement ouvert ses portes le 23 décembre. Parmi les projets à venir, on retrouve l’aménagement d’une piste de vélos BMX au parc Fernand-Seguin ainsi que le réaménagement du parc de Jasper et du Sentier de la Rivière-de-la-Tortue. La Ville réalisera d’ailleurs un plan directeur des parcs et espaces verts au cours de l’année.

À Saint-Philippe, la piste cyclable entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet sera bouclée cette année. La création d’un parc linéaire et l’aménagement d’une agora au parc Gérard-Laframboise sont aussi prévus. La Ville souhaite également réaménager le parc des Timoniers selon les prémisses de la consultation publique réalisée le 11 octobre 2018.

Autres projets

Saint-Philippe

Construction d’une nouvelle usine des eaux usées

Construction d’un pont qui reliera la route Édouard-VII au futur quartier résidentiel qui verra le jour sur le site actuel de traitement des eaux usées

Installation de deux bornes électriques, sur le chemin de Sanguinet et sur la route Édouard-VII

Delson

Construction d’un multiplex de 18 unités, Les cours Georges-Gagné

Construction du bâtiment Viva-Cité II

Construction du marché d’alimentation Pasquier

Construction du bâtiment F du Faubourg Delson

La Prairie

L’écoquartier La Prairie-sur-le-Parc

Étude et travaux de désamiantage de la Maison-à-tout-le-monde

Aménagement d’un nouvel écocentre

Réfection du boulevard des Alizés

Réfection du poste de pompage de Clairière IV

Candiac

Travaux de réfection de la place de Bretagne et l’avenue Bayard

Réfection de la surface d’un tronçon du boulevard de l’Industrie et du viaduc Jean-Leman

Mise aux normes de la gestion informatisée de l’usine de filtration

Mise à jour du système de réfrigération du Complexe sportif de Candiac

Implantation de la Place de la Fonderie au Square Candiac

Réalisation d’un plan d’adaptation aux changements climatiques

Implantation d’un module numérique permettant de consulter les citoyens

Sainte-Catherine

Réfection de la rue Guérin

Saint-Constant