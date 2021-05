VIDÉO – Semaine de la presse : ces articles qui ont fait une différence

Dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias, Gravité Média met en valeur le travail de la douzaine de journalistes qui œuvrent dans l’ensemble de ses salles de rédaction.

Le 10 décembre, Le Reflet apprenait qu’un incendie avait ravagé la demeure de Marc Godin, père monoparental de quatre enfants à Delson. Après avoir contacté la sœur de ce dernier, qui m’a partagé le numéro de M. Godin, je me suis rendue sur les lieux au lendemain des événements afin de le rencontrer.

Sur place, M. Godin était accompagné de quelques amis qui l’aidaient à jeter dans un conteneur les objets détruits par les flammes, c’est-à-dire presque tout. Le père de famille a pris quelques minutes afin de me raconter sa journée de la veille. Sans assurance en raison d’un malentendu, il demandait l’aide de la population.

«Je suis venu le plus vite possible. Le cœur m’a fendu en deux quand j’ai vu que je n’avais pas accès», m’a-t-il raconté.

M. Godin m’a gentiment laissé prendre des photos et des vidéos de sa demeure incendiée. À mon retour aux bureaux du journal, j’ai rédigé l’article, que j’ai ensuite publié et partagé sur Facebook. La réaction a été instantanée : des centaines de personnes ont offert des dons en argent et en objets via la page Go Fund Me dédiée à Marc Godin et sa famille.

Trois mois plus tard, j’ai recontacté le père de famille afin de prendre de ses nouvelles. Grâce aux 20 000$ amassés, à l’aide de nombreux bons Samaritains et au soutien de la communauté, il était sur le point de s’installer dans sa maison entièrement rénovée, presque flambant neuve. Il évaluait la valeur des rénovations qui ont été apportées à sa maison à environ 130 000$. Le tout, pour des dépenses de 25 000$ tout au plus, dont la majorité provenait des dons en argent de la population.

L’histoire d’Haly

À la fin novembre, la Constantine Véronique Chouinard contactait Le Reflet sur Facebook. Elle racontait brièvement l’histoire de son amie, «sa» Haly, dont la vie venait de changer du tout au tout sans crier gare. Avec un conjoint hospitalisé qu’elle tentait de visiter chaque jour et cinq enfants âgés de 9 à 20 ans à la maison, elle n’arrivait plus à joindre les deux bouts.

Mme Chouinard m’a raconté l’histoire au nom de son amie. Cette dernière avait cessé de travailler et faisait l’aller-retour de Lacolle à l’hôpital de Longueuil tous les jours afin d’être au chevet de son conjoint. Ce, en plus d’essayer de maintenir une routine normale pour ses enfants.

«Ma belle amie essaie de garder la tête hors de l’eau», disait Mme Chouinard.

Cette dernière a lancé une campagne Go Fund Me afin d’aider sa meilleure amie à payer l’essence pour ses déplacements, l’hypothèque, l’épicerie et autres dépenses quotidiennes. Le 13 novembre, jour de l’entrevue avec Le Reflet, elle avait récolté 1 185$ sur un objectif de 10 000$. Une semaine et demie après que l’article ait été publié en page de Une du journal, Véronique Chouinard avait amassés 8 000$ et plusieurs dons en services.

Trois mois après être entré à l’hôpital, le conjoint d’Haly est décédé, le 23 janvier.

«Haly dit qu’elle n’aurait jamais été capable de se dédier à 100% à son chum, la tête tranquille, si ça n’avait pas été des dons, avait alors affirmé Véronique Chouinard au journal. Elle dit qu’elle ne trouvera jamais les mots pour remercier les gens d’avoir contribué à sa tranquillité d’esprit.»

Quel bonheur de savoir que mes articles ont, ultimement, contribué à offrir du réconfort à ces deux familles. J’ai toujours aimé présenter aux lecteurs des histoires comme celles-ci. Je crois dur comme fer en la bonté humaine : lorsque les gens sont informés des moments difficiles que vivent leurs voisins, leur réaction immédiate est souvent de leur offrir de l’aide. Ces histoires le prouvent.