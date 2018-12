Rétrospective de l’année 2018 : juin

Crédit photo : Archives

Un été d’enfer au pont Mercier

Les usagers du pont Mercier au début de l’été ont dû faire preuve de patience.

Le blitz estival de travaux a engendré un trafic infernal dès la première matinée d’heure de pointe, le mardi 26 juin. La circulation n’a pas dérougi les jours suivants, forçant des maires, députés et représentants du ministère des Transports du Québec à se rencontrer, le 28 juin, afin de trouver des solutions aux problèmes de congestion.

À la suite de cet entretien, les camions ont été interdits durant les heures de pointe sur le pont, le péage sur l’autoroute 30 est devenu gratuit pour les poids lourds et le transport en commun a été offert gratuitement durant certaines semaines.

Le matin même de la rencontre, un motocycliste de Delson avait été gravement blessé, alors qu’il avait été frappé par un cône percuté par une voiture sur le pont Mercier.

Le lendemain, 29 juin, le cauchemar s’est poursuivi pour les automobilistes, alors qu’une fausse alerte à la bombe avait forcé la fermeture du pont en pleine heure de pointe matinale. La Sûreté du Québec avait confirmé qu’il s’agissait d’un canular.

Les travaux ont pris fin le 19 août, au plus grand plaisir des usagers du pont.

Une arnaque sur la route fait plusieurs victimes

Le Reflet rapportait le 26 juin qu’une arnaque a fait plusieurs victimes dans la région, alors que des individus abordaient des citoyens en leur faisant croire qu’ils étaient en détresse.

Ils leur vendaient de faux bijoux en or pour obtenir de l’argent, sous prétexte qu’ils n’avaient aucun moyen de retourner à la maison, en Ontario ou à Dubaï. Des citoyens ont vécu cette situation notamment à la sortie du pont Champlain vers La Prairie, près d’un garage à Saint-Philippe et dans le stationnement du Costco à Candiac. Les personnes flouées avaient par la suite eu la confirmation de bijoutiers de la région que les objets étaient faux.

La Régie intermunicipale de police Roussillon avait reçu plusieurs appels à ce sujet au cours des dernières semaines. Aucun suspect n’a été arrêté dans cette affaire.

Accident mortel à Saint-Isidore

Un résident de Saint-Mathieu a été accusé de négligence criminelle, de conduite dangereuse ayant causé la mort, de conduite avec les facultés affaiblies ayant causé la mort et de ne pas s’être arrêté après un accident tout en sachant que des lésions corporelles avaient été causées à une personne. Les événements sont survenus dans la nuit du 1er juin sur la route 221 à Saint-Isidore. L’accusé roulait à plus de 215 km/h lorsqu’il a embouti la voiture de la victime qui circulait lui aussi dans la même direction.

Des emplois chez GE Power conservés à La Prairie

Le Reflet rapportait le 7 juin que 38 syndiqués de l’usine GE Power à La Prairie allaient conserver un emploi au sein de la compagnie et qu’ils allaient être affectés au service à la clientèle. Cette nouvelle faisait suite à l’annonce de la fermeture de l’usine de La Prairie en novembre 2017. Un total de 115 syndiqués étaient à l’emploi à ce moment. Depuis, certains ont pris leur retraite et d’autres ont accepté d’être transférés aux installations de GE Power à Sorel et Bromont.

Hommage au coureur décédé

La Ville de Sainte-Catherine a organisé une envolée de papillons, précédée d’une minute de silence en compagnie de la famille de Josué Fortin et du conseil municipal, à la Course des 7, le 10 juin. Des papillons ont été relâchés au parc Fleur-de-Lys pour souligner l’espoir et la liberté. L’homme de 35 ans s’était effondré à 3 km de l’arrivée du parcours de 14 km en 2017. Il était père de quatre enfants.