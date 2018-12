Rétrospective 2018 : mai

Crédit photo : Le Reflet

Gravité Média brille aux Grands prix des hebdos

L’entreprise de presse et agence de marketing Gravité Média, qui détient entre autres Le Reflet, a remporté 14 prix lors de la remise des Grands prix des hebdos du Québec à Saint-Hyacinthe, le 24 mai.

Le Reflet s’est vu décerner le premier prix dans la catégorie «Mise en valeur du contenu et qualité de la langue».

Le photographe Denis Germain, qui œuvre pour les journaux Le Reflet à Candiac, Le Courrier du Sud à Longueuil et le Brossard éclair a presque tout raflé sur son passage. Il a remporté sept prix, dont trois fois la 1re place, pour huit photos soumises. La journaliste du Reflet Joëlle Bergeron a également été récompensée pour la qualité de deux articles dans les catégories Affaires publiques, municipales et éducation et Sport et bien-être.

Un total de 72 prix, tant individuels que d’équipe, ont été remis par Hebdos Québec.

Saint-Constant cesse de financer la Maison des jeunes

La Ville de Saint-Constant a annoncé le 22 mai la mise en place d’un nouveau programme de services pour les préadolescents et adolescents constantins, mettant ainsi fin à son appui financier à la Maison des jeunes de Saint-Constant l’Extension.

L’organisme s’est vue retirer sa subvention annuelle de 47 500$ de la Ville et a été forcé de déménager. Saint-Constant a justifié cette décision par son désir de proposer «une programmation plus diversifiée, qui touche davantage de jeunes».

Cette annonce a soulevé un tollé auprès de l’organisation de la Maison des jeunes, qui mobilisé le milieu communautaire. Plusieurs organismes, dont le Réseau québécois de l’action communautaire autonome et le Regroupement des maisons de jeunes du Québec, ont exprimé leur soutien un mois plus tard, lors d’une conférence de presse.

Devant l’impasse entre la Ville et l’Extension, cette dernière a trouvé un nouveau local en août pour y tenir ses activités. De son côté, le nouveau programme de services de Saint-Constant a été inauguré en septembre.

Saint-Constant condamnée à payer Gilles Pepin

La Ville de Saint-Constant a été condamnée, le 9 mai, par la Cour supérieure à rembourser à l’ex-maire Gilles Pepin près de 130 000$ en frais d’avocat à la suite de son arrestation par l’Unité permanente anticorruption (UPAC) en 2013. Les accusations avaient été retirées en 2015. L’administration municipale a indiqué un mois plus tard qu’elle allait porter le verdict en appel. En août, la Cour d’appel a donné l’aval à la Ville pour poursuivre ses démarches.

Élèves confinés à Saint-Philippe

Les élèves de l’école primaire à Saint-Philippe ont été barricadés pendant près d’une heure parce qu’un membre du personnel a vu un élève en possession d’une arme sur le terrain de l’établissement, le 2 mai. L’arme s’était finalement avérée être une carabine à plomb non chargée. Les policiers avaient rencontré l’enfant et avaient appris qu’il voulait simplement montrer la carabine à ses amis après un cours qui portait sur les Iroquois et leur mode de chasse.

Recours collectif contre le MTQ

Des propriétaires limitrophes à l’autoroute 30 à Saint-Constant ont signifié leur volonté d’intenter un recours collectif de 46 M$ contre le ministère des Transports du Québec (MTQ), en mai. Ils souhaitaient être dédommagés pour les impacts négatifs qu’ils disent subir depuis l’ouverture du tronçon dans ce secteur en 2010. En novembre, le regroupement a indiqué qu’il suspendant temporairement le dépôt du recours afin de connaître la conclusion d’un dossier similaire à Québec.

Un Candiacois remporte la Coupe Memorial

Le Candiacois Félix-Antoine Drolet, du Titan d’Acadie-Bathurst, a remporté la Coupe Memorial, le 25 mai, à Regina en Saskatchewan. Le tournoi récompensait la meilleure équipe de hockey junior au pays. En finale, l’équipe a vaincu les Pats de Regina par un blanchissage de 3-0. Le défenseur en était à sa première saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.