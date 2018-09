Élections provinciales : liste finale des candidats pour La Prairie et Sanguinet

Crédit photo : Depositphotos

Les dés sont jetés. La date limite pour présenter sa candidature en vue du scrutin provincial du 1er octobre était le vendredi 15 septembre. Les candidats sont nombreux à courtiser les électeurs de la circonscription de La Prairie. Neuf se font la lutte pour remporter le suffrage. Sanguinet n’est pas en reste avec sept représentants.

Si les hommes sont majoritaires dans La Prairie (sept), ce sont les femmes qui dominent dans Sanguinet (quatre). E

n plus des principaux partis qu’on retrouve à l’Assemblée nationale (Parti québécois, Parti libéral, Coalition avenir Québec et Québec solidaire), d’autres formations présentes en 2014 sont de nouveau en lice. C’est le cas du Parti marxiste-léniniste du Québec et du Parti conservateur du Québec, tous deux présents dans les circonscriptions de La Prairie et de Sanguinet. Notons la présence de deux nouvelles formations à La Prairie, soit le Nouveau parti démocratique du Québec et le Parti 51. Ce parti prône le rattachement du Québec au sein des États-Unis.

Enfin, le Parti vert du Québec, absent en 2014, délègue des candidats dans La Prairie et Sanguinet.

Sanguinet

Parti québécois – Alain Therrien (député sortant)

Parti libéral du Québec – Marcelina Jugureanu

Coalition avenir Québec – Danielle McCann

Québec solidaire – Maya Fréchette Bonnier

Parti vert du Québec – Antonio Geraci

Parti conservateur du Québec – Nikolai Grigoriev

Parti marxiste-léniniste du Québec – Hélène Héroux

La Prairie

Parti libéral du Québec – Richard Merlini (député sortant)

Coalition avenir Québec – Christian Dubé

Parti québécois – Cathy Lepage

Québec solidaire – Daniel Blouin

Parti vert du Québec – Alexandre Caron

Parti marxiste-léniniste du Québec – Normand Chouinard

Parti conservateur du Québec – Alain Desmarais

Parti 51 – Liana Minato

Nouveau parti démocratique du Québec – Boukare Tall