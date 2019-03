Journée internationale des femmes : 10 portraits de femmes à découvrir

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, Le Reflet propose à ses lecteurs et lectrices de lire (ou relire!) dix portraits de femmes inspirantes publiés sur son site web au cours des dernières années. Cliquez sur chaque titre pour en apprendre plus sur ces femmes aux parcours tantôt surprenants, tantôt touchants.

Membre du Club de marche dynamique – Roussillon depuis sa fondation en 1996, Anne-Marie Pitre a minutieusement noté le nombre de kilomètres qu’elle a parcourus à chacune de ses séances. Le 12 avril 2018, elle a franchi le cap des 25 000 km, soit plus de la moitié de la circonférence de la Terre!

Enfant, Carolanne Poissant accompagnait son père à bord de sa Trans Am pour visiter des expositions consacrées aux vieilles voitures. Sur la ferme familiale à Saint-Philippe où elle a grandi, elle s’adonnait au motocross et véhicules tout-terrain pendant ses temps libres. Faut-il s’étonner qu’elle exerce aujourd’hui le métier de carrossière, et ce, même si au départ elle s’interrogeait sur son avenir?

Thérèse Robitaille-Lefebvre a secrètement voulu devenir médecin ou infirmière, mais le destin en a décidé autrement. Heureusement, car des centaines d’élèves auraient été privés d’une enseignante plus que dévouée. Portrait d’une dame de 90 ans qui a voué sa vie à l’enseignement.

Caroline Tardif, propriétaire de la fromagerie Ruban bleu à Mercier, a un parcours d’entrepreneure atypique. Elle a acheté son commerce à 24 ans, a bravé de nombreux obstacles et en a fait un succès grâce à sa détermination.

En tant que chef de la division des Travaux publics à la Ville de Saint-Constant, Jennie Dupuis-Denis est habituée de travailler dans un milieu où la main-d’œuvre est à prédominance masculine.

Depuis qu’elles ont créé leur entreprise de peinture résidentielle en 2015, Alicia Schwartz et Isabelle Chabot ont entendu tous les clichés possibles sur les femmes dans le domaine de la construction. Leur détermination sans faille leur a toutefois permis de faire de PeinturElles un projet florissant.

En choisissant d’assumer à la fois le poste de technicienne en prévention incendie et celui de pompière, Marie-Ève Goulet a choisi le meilleur des deux mondes dans son combat contre le feu.

À 19 ans, Annabelle Orsini croyait être en plein contrôle de sa vie. Pourtant, en se surentraînant et se nourrissant très peu, sinon jamais, elle se détruisait à petit feu. Récit d’une athlète lumineuse qui a su rebondir.

Élevée par un père violent et marquée par la mort non résolue de sa sœur, Guylaine Dumont a appris à canaliser sa colère par le sport qui est devenu au fil des ans «sa bouée de sauvetage».

Marie-France Privyk est devenue célébrante laïque spécialisée en funérailles parce qu’elle tenait à ce que les gens qui sont non croyants aient des options lorsqu’ils doivent porter leur proche au dernier repos.